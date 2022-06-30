Предложения по повышению пенсий и снижению пенсионного возраста Минтруда направило Минфину

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Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова сообщила, что рабочая группа направила в Министерство финансов предложения по повышению размера пенсии? передает informburo.kz
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«В отношении пенсионной системы. Я говорила, что совокупные пенсии становятся меньше, чем в предыдущие годы, потому что трудовой стаж маленький, и в этой связи мы внесли предложения со своими расчётами по изменению параметров базовой пенсии, по изменению параметров солидарной пенсии, чтобы можно повысить. В рамках действующего законодательства есть возможность раннего выхода на пенсию, мы рассматриваем вопрос пенсионного аннуитета с учётом изъятия (излишков. – Авт.). Четвертое, если есть те, кто в эти параметры не попадает, то в 58 лет есть программа «Серебряный возраст». Весь этот блок вопросов мы рассмотрели и прошли первый этап, теперь будем выходить на второй этап – уровень министров», – рассказала глава Минтруда.
Она отметила, что все расчёты проверяются как Министерством финансов, так и Министерством национальной экономики. Длительность проверки зависит от графика, вероятно, она завершится 10 июля.
Ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщал, что его ведомство пока не рассматривает вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане.
«Вопрос поднимается, но предметно не обсуждается. В правительстве не обсуждался. Есть закон, и мы его выполняем. Ежегодно выделяем более 2,2 трлн тенге. Любое изменение требует глубоких расчётов и предметного обсуждения. От Минтруда никакого предложения не было», – говорил он.
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