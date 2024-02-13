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Предложения по улучшению пенсионной системы в Казахстане озвучили эксперты

Фотография для новости Предложения по улучшению пенсионной системы в Казахстане озвучили эксперты

pixabay.com

Вопросы совершенствования пенсионной системы были рассмотрены на встрече заместителя Премьер-Министра РК Тамары Дуйсеновой с экспертами финансовой сферы. 

От имени экспертной группы выступил председатель правления общественного социального фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев. Он отметил, что отечественная система считается одной из передовых по части устойчивости и прозрачности. Болат Жамишев поделился предложениями экспертов по дальнейшему ее улучшению.

Предложения касались вопросов определения базовой пенсии, отчислений со стороны работодателей, эффективности накоплений самозанятых граждан. Также были озвучены мнения касательно управления активами и повышения доходности вкладов.

Тамара Дуйсенова поблагодарила экспертов и призвала к дальнейшей совместной работе по совершенствованию пенсионной системы. Вице-премьер отметила, что к процессу рассмотрения и внедрения лучших подходов присоединятся все заинтересованные госорганы.

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