Предложения по улучшению пенсионной системы в Казахстане озвучили эксперты

pixabay.com
Вопросы совершенствования пенсионной системы были рассмотрены на встрече заместителя Премьер-Министра РК Тамары Дуйсеновой с экспертами финансовой сферы.
От имени экспертной группы выступил председатель правления общественного социального фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев. Он отметил, что отечественная система считается одной из передовых по части устойчивости и прозрачности. Болат Жамишев поделился предложениями экспертов по дальнейшему ее улучшению.
Предложения касались вопросов определения базовой пенсии, отчислений со стороны работодателей, эффективности накоплений самозанятых граждан. Также были озвучены мнения касательно управления активами и повышения доходности вкладов.
Тамара Дуйсенова поблагодарила экспертов и призвала к дальнейшей совместной работе по совершенствованию пенсионной системы. Вице-премьер отметила, что к процессу рассмотрения и внедрения лучших подходов присоединятся все заинтересованные госорганы.