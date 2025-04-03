Депутат Мурат Абенов на пленарном заседании Мажилиса поднял вопрос о проблемах цифровизации, которые способствуют росту преступности в сфере кибербезопасности.

По словам депутата, мошенники часто оформляют миллионные кредиты на граждан, используя подмену номеров на так называемые «доверенные» в банковских системах. В связи с этим депутат предлагает запретить выдачу кредитов без предварительной регистрации на портале «электронного правительства», аннулировать займы, оформленные с использованием подменных номеров, усилить контроль за деятельностью сотовых операторов и банков, а также ввести ограничения на количество SIM-карт, выдаваемых одному человеку.

«Банки, не спрашивая у граждан, через неаккредитованные системы сами формируют ЭЦП, сами подписывают за граждан. Один гражданин в течение дня в пяти банках получил кредит. Как он мог получить? Только потому что банки, не спрашивая у него, формируют ЭЦП, за него подписывают, осуществляют все операции, и гражданин узнает только в суде. Нужно все эти случаи, когда ЭЦП используют незаконно, отнести к рискам банков. Второй вопрос, дырявые приложения у нас. Через приложения банков мошенники заходят удаленно, оформляют кредиты, но это не вина граждан. Опять-таки нет проверки на ЭЦП. Все эти случаи тоже нужно отнести к проблемам самих банков. Вы должны, как Минцифры должен проверять все эти приложения, аккредитовывать на безопасность, но, к сожалению, этим пользуются мошенники, а отвечают люди. Мы инициируем законодательно усилить уголовную ответственность банков за незаконное использование ЭЦП. Каждый случай мошенничества, который уже совершен за последние годы через облачное ЭЦП, должен быть проверен Минцифры совместно с МВД. Если ЭЦП выпущена с нарушениями, там, где есть нарушения, кредит должен быть списан даже без решения суда. Граждане не должны отвечать за бесконтрольность информационных систем», — отметил депутат.

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