USD 414.13
EUR 451.4
RUB 5.8
  1. Home
  2. Новости
  3. Предмет, похожий на гранату, нашел мужчина в районе Костанай-2

Предмет, похожий на гранату, нашел мужчина в районе Костанай-2

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

8969 - зарегистрированно

4560 - выздоровевших

35 - летальных случаев

127(+5) - в Костанайской области

Сегодня в полицию поступило сообщение, о том, что мужчина, собирая металлолом на свалке Костанай-2 обнаружил предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

На место происшествия прибыли специалисты. В настоящее время установлено, что предмет, похожий на гранату, сильно поврежден коррозией, поэтому не представляется возможным визуально установить относится ли находка к взрывчатым боеприпасам. В настоящее время решается вопрос уничтожения предмета на полигоне саперами, после чего фрагменты будут направлены на экспертизу, которая идентифицирует найденный предмет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Дело об убийстве полицейского начали рассматривать в суде Костаная
Следующая новость

Пересмотр заявки на 42 500 тенге: о списке документов рассказали в Минтруда