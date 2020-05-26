Предмет, похожий на гранату, нашел мужчина в районе Костанай-2

Сегодня в полицию поступило сообщение, о том, что мужчина, собирая металлолом на свалке Костанай-2 обнаружил предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

На место происшествия прибыли специалисты. В настоящее время установлено, что предмет, похожий на гранату, сильно поврежден коррозией, поэтому не представляется возможным визуально установить относится ли находка к взрывчатым боеприпасам. В настоящее время решается вопрос уничтожения предмета на полигоне саперами, после чего фрагменты будут направлены на экспертизу, которая идентифицирует найденный предмет.

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