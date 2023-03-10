Предоставлять земельные участки в Казахстане будут по-новому

Депутаты сената приняли в первом чтении законопроект, по которому предоставлять права на земельные участки будут в электронном формате, передает informburo.kz

Основной целью законопроекта является совершенствование земельного законодательства и упрощение процедуры предоставления земельных участков через их перевод в электронный формат.

Для обеспечения доступности информации о земельных ресурсах предусматривается создание публичной кадастровой карты, которая будет содержать сведения из земельного, правового, градостроительного и иных кадастров страны.

Также планируется внедрение единого государственного кадастра недвижимости, объединяющего государственный земельный и правовой кадастры, где будут отражены количественные и качественные характеристики земельных участков, объекты недвижимости, а также сведения об их владельцах. Это позволит автоматизировать предоставление прав на земельные участки.

Нормы проекта также подразумевают объединение идентификационных документов на земельный участок и на недвижимое имущество в единый документ – в кадастровый паспорт объекта недвижимости, что позволит сократить временные и финансовые издержки по их изготовлению и регистрации в правовом кадастре.

Как отметил вице-министр Минцфиры Асет Турысов, поправки позволят существенно сократить взаимодействие субъектов земельных правоотношений с должностными лицами при оказании соответствующих госуслуг, что будет способствовать прозрачности существующих процессов, исключению дублирования при оформлении земельных участков и недвижимости.

Депутаты сената приняли законопроект в первом чтении.