Предотвращен факт ввоза в страну дорогостоящих автомашин — КНБ РК

Несмотря на карантинные ограничения не прекращается противоправная деятельность через Государственную границу. Как сообщается на странице КНБ РК в Фейсбук, предотвращен ввоз в Казахстан дорогостоящих автомобилей.
5 июля при проведении комплекса контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в пункте пропуска «Кайрак» предотвращен факт ввоза в страну дорогостоящих автомашин «Лексус RХ 300» и «Тойота Камри 70», возможно находящихся в угоне на территории сопредельного государства.
При досмотре автотранспорта были обнаружены признаки подделки номерных знаков кузова, замаскированные под проведение сварочных работ.
Материалы переданы в территориальный отдел полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
Следует отметить, что пограничниками на границе регулярно выявляются в пунктах пропуска автомашины с поддельными кузовными номерами, техническими паспортами и другими признаками подделок.
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