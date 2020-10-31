Предотвратили распространение огня. Пожар тушили в Алтынсаринском районе

Пожар в жилом доме села Новоалексеевка вспыхнул вечером 29 октября. Сообщение об этом поступило в 20:10 на пульт связи части ПЧ-№14 с. Силантьевка Алтынсаринского района, сообщает пресс-служба ДЧС.

Сотрудники пожарной части немедленно выехали на поступивший сигнал. Вместе с ними сообщение о возгорании получили добровольцы пожарного поста производственного комплекса села Новоалексеевка. Пожарная команда села в кратчайшие сроки мобилизовала свои силы и вскоре прибыли по указанному адресу в переулок Рабочая. К этому моменту из-под крыши и окон дома пробивались языки пламени, шёл дым. В нескольких метрах от дома горела баня.

«В борьбу с огнем команда ДПФ вступила, подавая воду с пожарной автоцистерны АЦ, водораздатчик на базе МТЗ-80 обеспечил дополнительный подвоз воды к месту пожара. Подоспевшие огнеборцы ПЧ-14 сработали оперативно и грамотно. Они предотвратили дальнейшее распространение огня на соседние строения. В 21:58 общими усилиями пожарных и добровольцев огонь удалось усмирить. Спустя еще полчаса в 22:29 на месте пожара они завершили проливку и разбор сгоревших конструкций»,- сообщили в пресс-службе.

Общая площадь пожара составила 75 кв.м. По предварительным данным, в огне никто не пострадал. Обстоятельства пожара выясняются.

Департамент по ЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать осторожность обращении с огнем.

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