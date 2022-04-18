Предпенсионное трудоустройство. Костанайцы не спешат устраиваться на работу по специальной программе

Решение обеспечить казахстанцев предпенсионного возраста работой Министерство труда и соцзащиты приняло в начале этого года. Для этого запущена программа «Серебряный возраст».

Ведь зачастую устроиться на работу, когда остается один или два года до пенсии, практически невозможно. Социальные рабочие места смогут эту проблему решить. Сейчас в Центре занятости населения ищут как безработных предпенсионного возраста, так и будущих работодателей.

«Рабочие места организовываются на предприятиях и организациях всех форм собственности. При этом к участию допускаются работодатели, которые регулярно производят налоговые отчисления, у которых отсутствует просроченная задолженность по заработной плате и действуют более одного года. Количество создаваемых рабочих мест для организации, социальных рабочих мест, на очередной финансовый год не более 20 процентов от списочной численности», — сообщила руководитель сектора центра занятости население Костаная Айнура Мусабаева.

Проявляют интерес к проекту и работодатели. Для них государство также предусмотрело меры поддержки. Заработная плата людей предпенсионного возраста в течение одного года будет субсидироваться. Второй год работы работодатель будет оплачивать самостоятельно. Таким образом, будущий пенсионер получит постоянное рабочее место сроком на два года, до выхода на пенсию.

«Размер субсидий для лиц, трудоустраиваемых в рамках проекта «Серебряный возраст» составляет 50% от заработной платы, но не более 30 МРП. С учетом налогов, обязательных пенсионных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковские услуги», — говорит Айнура Мусабаева.

Для того, чтобы подать заявку, нужна электронная цифровая подпись и удостоверение личности. Оформить ее можно онлайн, на сайте «Енбек», зарегистрировавшись как безработный. Если же человек будет испытывать сложности при подаче заявки, то он может обратится в Центр занятости населения.

Предварительную консультацию также можно получить по номеру 52-20-43.

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