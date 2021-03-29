Предприятия Костанайской области стали участниками акции «Час Земли»

На минувшей неделе Костанайская область стала одним из участников всемирной акции «Час Земли». Предприятия и организации региона в одно и то же время со всем миром отключили электричество, чтобы сохранить энергию и ресурсы, и тем самым привлечь внимание к проблемам окружающей среды, передает alau.kz

Погрузиться во тьму может быть не так уж и страшно, когда речь идет о будущем нашей планеты. Каждый год неравнодушные земляне в назначенный день добровольно отключают все электроприборы и гасят в окнах свет. Эта международная акция получила говорящее название — «Час Земли». Она стартовала еще в 2007 году в Австралии и за прошедшие годы успела стать традицией почти в 190 странах мира. И вот уже 2 года подряд ее участниками становятся и жители Костанайской области.

«В сравнении с прошлым годом в этом году конечно чуть больше принимает участие. Увеличилось как со стороны государственных учреждений, коммунальных. К примеру в этом году принимали участие ДК «Жастар сарайы», дворец пионеров, драм.театр. И плюс у нас, конечно, добавились и предприятия крупные – горнодобывающие предприятия»,- рассказала Зияда Бисахалова, руководитель отдела Департамента экологии по Костанайской области.

Всего по региону участниками акции «Час Земли» стали 38 предприятий и организаций. И для нашей области это большой шаг, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам и экономии природных ресурсов. Ранее в Казахстане участниками этого ежегодного события становились только крупные города, которые по примеру столицы с 2009 года гасят свет на значимых и заметных зданиях, достопримечательностях и предприятиях. Теперь к отключению подсветки и всего электричества в последнюю субботу марта присоединяются и районные центры в областях, такие как, к примеру, Житикара.

«Сейчас пока мы начали, скажем, чтобы внешне было видно и заметно и мы могли это показать на уровне нашей области, где есть яркое освещение. Когда отключают, мы видим, когда едем по городу, что в ночное время освещается, чтобы люди могли уже у себя дома применить и участвовать в данной акции»,- сообщила Зияда Бисахалова.

Активности со стороны простых жителей городов и районов в департаменте экологии пока не наблюдают. Но здесь считают, что это лишь дело времени. Положительный пример обязательно даст о себе знать, и уже в будущем году в регионе ждут увеличения числа участников акции «Час Земли». Впрочем, чтобы беречь природу, не обязательно ждать целый год. Приступить к экономии природных ресурсов и не тратить энергию зря можно уже сегодня. Для этого достаточно не оставлять электрические приборы включенными без необходимости.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.