Предприниматель оспорил расчёт долга по алиментам в Костанайской области





В Костанайской области спор между должником и частным судебным исполнителем из-за расчёта задолженности по алиментам завершился медиативным соглашением.

Административный иск был подан в Специализированный межрайонный административный суд региона. Мужчина не согласился с суммой долга, которую ЧСИ рассчитал исходя из размера среднемесячной заработной платы.

Истец пояснил, что занимается предпринимательской деятельностью и получает доход как индивидуальный предприниматель. По его мнению, задолженность по алиментам следовало рассчитывать на основании его фактических доходов, а не средней зарплаты.

Во время подготовки дела к рассмотрению суд провёл процедуру медиации. В результате должник, взыскатель и частный судебный исполнитель пришли к соглашению.

Мужчине предоставили возможность представить документы, подтверждающие его доход. Если сведения окажутся достоверными, ЧСИ обязался пересчитать задолженность с учётом фактически полученных средств.

Суд утвердил медиативное соглашение, после чего административный иск был возвращён заявителю.

С начала 2026 года судьи Специализированного межрайонного административного суда Костанайской области завершили с применением примирительных процедур 151 административное дело. Это составляет 19,8% от общего числа рассмотренных дел.

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