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Предпринимателей штрафуют за превышение разрешённого количества гостей на тоях

bahroma1.ru

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В «красной» зоне на банкетах могут присутствовать не более 50 человек.

Несмотря на разрешение проводить банкеты, предприниматели вновь нарушают карантин.

В Акмолинской области при мониторинге на 327 объектах было выявлено 16 фактов нарушения карантинных мер, сообщает МИА «Казинформ».

Как напомнили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, в регионе с 27 сентября разрешено проводить торжественные, памятные, семейные мероприятия, банкеты, свадьбы, юбилеи с участием посетителей с «безопасным» статусом в Ashyq. При этом зал должен быть заполнен не более чем на 50%, а заняты не более 50 мест. Однако некоторые предприниматели и жители региона продолжают допускать нарушения.

«За минувшие выходные мониторинговая группа Целиноградского района выявила три массовых мероприятия. В ресторане «Аружан плаза» города Косшы проводили свадьбу. На мероприятие были приглашены 160 человек. Ещё одну свадьбу на 150 человек прервали в ресторане «Баянды». При проведении банкетов участниками Ashyq был нарушен режим работы. А в селе Коянды этого же района проводилась свадьба с участием 100 гостей в ресторане «Алаш», который вообще не является участником Ashyq», – рассказали в ведомстве.

В Атбасарском районе в ресторане «Дарина» праздновали день рождение 70 гостей. В этот же день банкетный зал кафе «Асхат», который проводил «кыз узату», также был полон гостей – здесь присутствовало более 70 человек.

Список нарушителей карантина пополнили и объекты в Кокшетау, Бурабайском и Астраханском районах, где не соблюдался масочный режим работниками заведений и нарушался режим работы.

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