Предприниматели и чиновники обсудили, как будет выглядеть единая школьная форма

Отечественные предприятия лёгкой промышленности представили свою продукцию в рамках пилотного проекта по внедрению единой школьной формы передает informburo.kz

На мероприятии, организованном на площадке ТОО «Astana Ютария ltd», собрались представители госорганов, Национального объединения предприятий лёгкой промышленности QazTextileIndustry, а также производственных компаний и родители школьников.

По словам председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяса Оспанова, обеспечение школьников страны отечественной продукцией является одной из приоритетных задач ведомства.

«Сейчас в стране работает более 800 предприятий в сфере производства одежды. Чаще всего отечественный рынок одежды ориентирован на закупки и потребности госзаказа. По итогам 2021 года объем производства одежды достиг 54,4 млрд тенге, индекс физического объема отмечен на уровне 102,3%. При этом, на 38 швейных предприятиях имеется индустриальный сертификат на производство школьной формы», – сказал он.

Также председатель Комитета напомнил, что сейчас прорабатывается вопрос выдачи родителям ваучеров на покупку школьной формы в определённых магазинах через платформу «Социальный кошелек».

Кроме того, предусматривается предоставление отечественным товаропроизводителям торговых точек на льготных условиях для продажи школьной формы. Представители ведомства отметили необходимость формирования списка отечественных товаропроизводителей. Одно из главных требований – процесс производства одежды должен соответствовать национальным стандартам.

Для конкретизации модели единой школьной формы, которая удовлетворит пожелания всех заинтересованных сторон, планируется провести ряд аналогичных встреч.