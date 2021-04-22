Предприниматели и жители районов принимают участие в ремонте объектов

В Узункольском и Мендыкаринском районах завершился ремонт ряда объектов. Отличительной чертой проведенных работ стало участие в них местных предпринимателей и простых жителей района, передает alau.kz

Частные объекты редко попадают в программу рабочего визита главы региона, когда он совершает поездки по районам. Но мимо этого мини-маркета Архимеду Мухамбетову пройти не удалось. Объект называют не меньше, чем уникальным явлением для Узункольского района.

«Никогда раньше мини-маркетов с тележками, POS-терминалами и так далее в селе Узунколь не было и в Узункольском районе в целом. Первый раз индивидуальные предприниматели решили попробовать. Три месяца работают, а ассортимент товара только наращивают. Есть планы по «Дорожной карте бизнеса» — это реализация аптеки и тандырные печи»,- проинформировали представители встречающей делегации акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова.

Инициативу районных бизнесменов еще не раз ставили в пример в этой поездке. К примеру, силами одного из ИП была восстановлена кровля районной больницы. Ее сорвало во время февральского урагана в этом году. Теперь в планах районной администрации перейти к полному ремонту здания. Предварительная сумма капитального ремонта больницы вместе с поликлиникой может составить 1,2 миллиарда. Но эти данные еще не утверждены экспертной комиссией.

А вот уже завершенным ремонтом может похвастаться местная детско-юношеская спортивная школа. Работы здесь проводились в прошлом году в рамках программы «Дорожная карта занятости». В ремонт вложили почти 40 миллионов тенге. Были отремонтированы кровля, фасад, выполнена внутренняя отделка, а также проведены водоснабжение и отопление.

Не меньшее преображение получила и школа в селе Михайловка Мендыкаринского района. Здесь также обшили фасад, заменили окна, утеплили пол. В целом на работы затратили 299 миллионов тенге в рамках «Дорожной карты занятости». Но вот разработка ПСД не обошлась без помощи неравнодушного уроженца села. Смету на ремонт школы в качестве подарка подготовил ее выпускник, ныне проектировщик Нурлан Тайжанов. Архимед Мухамбетов назвал этот случай ярким примером для нашего региона и поручил подготовить документы для поощрения Тайжанова.

Также в ходе посещения Мендыкаринского и Узункольского районов аким региона посетил областной центр реабилитации имени Карабаева, ситуационный центр в Узунколе, а также ряд других объектов, где в недавнем времени завершились ремонтные работы.

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