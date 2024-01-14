Предприниматели, отказавшиеся принимать безналичные платежи будут платить штрафы

При покупке товара потребителями предусмотрены различные способы оплаты в соответствии с нормами Закона РК «О платежах и платежных системах» – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами. Отказ предпринимателя принять безналичные платежи влечет ответственность в рамках закона. Об этом сообщается на сайта палаты предпринимателей РК «Атамекен».

То есть сначала это предупреждение за отказ предпринимателей принимать платежи с использованием платежных карточек, в случае повторного нарушения – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП). Об этом сообщил руководитель отдела управления Департамента государственных доходов по Туркестанской области Мейрамбек Кокенов на совещании на площадке областной Палаты предпринимателей.

На заседании Комитета по торговле и услугам предпринимателям разъяснили порядок снижения налоговой ставки розничного налога по специальному налоговому режиму и представления деклараций об активах и обязательствах индивидуальных предпринимателей.

«На сегодняшний день на территории области зарегистрировано более 200 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Среди них приоритетные направления — сельское хозяйство, сфера торговли и другие сферы услуг. При полугодовом денежном обороте свыше 20 000 МРП субъекты предпринимательства обязаны оплатить НДС. В настоящее время плательщиком НДС по области являются 2700 предпринимателей», — сказала заместитель директора Палаты предпринимателей Туркестанской области Зухра Амирова.

С 1 января декларацию должны подать все предприниматели и их супруги. Важно честно представлять доходы от предпринимательской деятельности. В конце совещания специалисты ответили на вопросы предпринимателей и консультировали их.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.