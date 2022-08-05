Предприниматели продолжают нарушать. 15 торговых павильонов демонтированы в центре Костаная 

С весны этого года местные власти пытаются навести порядок в центре Костаная и освободить Сити-центр от незаконно размещенных на нем объектов торговли и развлечений. Очевидно, что работа была проделана немалая.

Площадь совершенно пуста, по ней больше не проносятся мимо маленькие костанайцы на самокатах и машинках. Исчез и огромный батут, 15 предпринимателей демонтировали свои павильоны. Чтобы бизнесмены не остались без дохода, им предлагают другие места для размещения проката и торговых точек.

«Альтернативные варианты рассматриваются размещения машинок, батутов и аттракционов на Притобольском парке, на Набережной КЖБИ — «25 лет Независимости». По нестационарным торговым павильонам для торговли мороженым и прохладительными напитками ,отдел земельных отношений провел аукцион на 6 земельных участков возле бизнес-центра», — говорит и.о. руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр Жумабеков.

Все шесть земельных участков взяты предпринимателями в аренду, однако начинать там работать бизнесмены по каким-то причинам не спешат. Также как и перебираться на Набережную и в Притобольский парк. Прокат машинок и самокатов, к слову, переехал к зданию университета. Разместился он там также незаконно. Проводит профилактическую работу и отдел архитектуры. Их главная задача — привести в соответствие с законом архитектурный облик зданий. Многие предприниматели откликнулись и облагородили близлежащие территории, отремонтировали фасады своих зданий. Но есть и те, кто оставляют без внимания полученные замечания.

«Есть злостные нарушители, которые не реагируют, ссылаясь на то, что мораторий в данный момент и проверки не будут проводиться. Поэтому они не реагируют на наши замечания, которые выявлены. Рабочая группа на постоянной основе отрабатывает эти все моменты», — объясняет руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Касыбаева.

Продолжат и работать с теми, кто продолжает нарушать закон и не демонтирует свои павильоны. К примеру, два ларька в Сити-Центре работают в прежнем режиме, несмотря ни на что.

«Мы сейчас имеем на лицо тот факт, что предприниматели продолжают нарушать требования законодательных актов и не соблюдают определенные нормы закона. Формально усматриваются признаки правонарушения предусмотренного ст.136 — «Самовольный захват земель государственной собственности» и ст.202 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» — это незаконная торговля», — -говорит начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан Басмурзин.

Помимо профилактической работы представителей акимата, к проблеме подключена и местная полицейская служба, которая имеет право в законном порядке штрафовать предпринимателей за нарушения. Решили и проблему с уличным освещением в центре города. Приведены в порядок опоры, демонтированы незаконно проложенные предпринимателями кабели. Воздушные линии перевели под землю. На это было потрачено около четырех миллионов тенге.

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