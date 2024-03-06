Предприниматели просят «Самрук -Казына» поторопиться с утверждением ПСД по строительству школ

Костанайские предприниматели, которые занимаются производством мебели, просят холдинг «Самрук -Казына» поторопиться с утверждением проектно-сметной документации по строительству школ. По замыслу возводить их и оснащать всем необходимым должны именно отечественные производители. А без этих документов они просто не могут подготовить эскизы и ценовые предложения мебели, а сдать часть учебных заведений в рамках нацпроекта «Комфортные школы» в нашем регионе должны уже к сентябрю этого года.

Александр Одегов — представитель Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности Костанайской области. Сегодня он в Палате предпринимателей представлял интересы своих коллег, которые намерены участвовать в национальном проекте «Комфортные школы». Напомним, что в его рамках в нашем регионе до 2025-го года должны быть построены 8 современных школ, 6 из которых должны быть сданы уже в этом году. Оснащать их мебелью будут казахстанские предприниматели, в том числе и костанайские. И сейчас они переживают, что никакой технической документации у них до сих пор нет.

«То есть проект он может быть — парты и стул одной конфигурации. Может быть они запросят, а мы будем не в состоянии сделать. Там есть такие условия, определенные технические моменты, и нам нужно заранее знать, когда мы об этом узнаем в последний момент то, естественно , перевооружиться мы не сможем», — говорит представитель ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности Костанайской области Александр Одегов.

Представители АО «Самрук -Казына» в нашем регионе просят бизнесменов запастить терпением. Они отмечают, что уже завершаются все дела, связанные с документами по проектам на строительство школ. Сейчас все зависит от того, как быстро пройдет их госэкспертиза. К примеру, часть ПСД будет готова уже к 15 марта.

«В настоящее время подрядные организации в рамках контракта осуществляют разработку проектно-сметной документации, так у нас по школе села Заречное идет основав проекта, на 900 мест, у нас будет идти привязка полностью и в Аэропорт, и Рудный, проект у нас , документация находит в госэкспертизе на рассмотрении, мотивированные замечания мы получили», — говорит региональный представитель АО «SAMRUK KAZYNA CONSTRUCTION» Талнат Рамазанов.

Помимо этого, отметил представитель «Самрук- Казына», изначально было решено, что единая техническая спецификация на мебель будет утверждена на все школы, которые будут строиться ими по всей стране. То есть и конфигурация парт, и материал, из которого они будут сделаны. В связи с этим «Самрук-Казына» предлагает костанайским предпринимателям, к примеру мебельщикам, создать специальный консорциум на время совместной работы. По их мнению, такое объединение значительно упросит работу и бизнесменам, и заказчикам.

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