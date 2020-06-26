Предприниматели снова могут получить отсрочки по кредитам

В Казахстане ввели новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели, которые все еще находятся в тяжелом финансовом положении могут обратиться в банк с заявлением. Им предложат два варианта — отсрочка кредита, либо рефинансирование. Подать заявление можно до середины сентября, передает alau.kz

Режим чрезвычайного положения в стране уже завершен, но деятельность некоторых предприятий все еще невозможна. Бизнес и, который работает, и, который нет, испытывает трудности. Не все после долгого простоя смогли вернуться к нормальному режиму. К тому же, спрос на некоторые товары и услуги среди населения упал, указали специалисты.

«Нарушение в цепочке, допустим, если в бизнесе задействовано несколько звеньев от поставщика до потребителя. Это и транспортировка, и логистика, инфраструктура. Соответственно, если какое-то звено из этого пострадает, это неминуемо влечет к сокращению торговых объемов. Соответственно, в результате финансовое состояние предпринимателя ухудшается», — рассказал начальник управления региональных представителей в г.Костанае Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Асет Куанышбаев.

Именно поэтому в стране было решено ввести дополнительные меры поддержки бизнеса. Так, для тех предпринимателей, кто пострадал в это время, предлагается два варианта. Первый — это рефинансирование, второй, реструктуризация или отсрочка кредита, на период достаточный для восстановления финансового состояния. Как правило, отсрочка дается не менее, чем на 90 дней.

«Соответственно, те платежи, которые были в графике платежей, они либо будут присоединяться к концу срока, то есть срок займа увеличиться. Либо они равномерно распределяться на последующие периоды платежей. Если рефинансирование, то оно предполагает заключение нового договора займа», — пояснил Асет Куанышбаев.

То есть предпринимателю будет выдан новый транш, который пойдет на погашение действующего кредита. Субъектам малого, среднего бизнеса достаточно обратиться в банк второго уровня с заявлением и предоставить пакет документов, который подтвердит, что финансовое состояние действительно ухудшилось.

«Это и кассовые журналы и книги торговые, финансовая отчетность, также договоры, договоры намерения. Возможно, это расторгнутые договоры. Допустим, если по срокам доставка товара идет в нарушение из-за введенного чрезвычайного положения, соответственно, договоры могут быть расторгнуты. Ну и любые другие договора, которые совершаются, исполняются в зависимости от ситуации», указал Асет Куанышбаев.

Такой возможностью могут воспользоваться все субъекты МСБ, даже те, кто ранее получал отсрочку. Подать заявление в банк можно с 16 июня и до 15 сентября. Асет Куанышбаев отметил, что каждое заявление будет рассмотрено в индивидуальном порядке и вместе с предпринимателем принято решение, о том каким способом лучше будет восстановить финансовое положение. При этом условия в банках, естественно, отличаются.

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