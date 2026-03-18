В Казахстане за первые два месяца 2026 года сократилось количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, сообщает lsm.kz

По состоянию на 1 марта число действующих МСП составило 2,1 млн компаний — это на 3%, или на 64,2 тыс., меньше по сравнению с началом года.

Снижение числа ИП

Основное сокращение произошло за счёт индивидуальных предпринимателей. Их стало меньше на 73,4 тыс. — всего 1,5 млн, что на 4,7% ниже январского уровня.

При этом число юридических лиц малого бизнеса немного выросло — до 375,4 тыс. (+0,7%), а среднего — до 3,1 тыс. (+0,2%). Также увеличилось количество крестьянских и фермерских хозяйств — до 249,3 тыс. (+2,6%).

Где бизнес сокращается

Традиционно больше всего компаний сосредоточено в Алматы — 388,5 тыс., однако это на 15,1 тыс. меньше, чем в начале года.

Снижение также зафиксировано:

в Астане — минус 6,4 тыс. (266,9 тыс.);

в Туркестанской области — минус 5,8 тыс. (209,1 тыс.);

в Шымкенте — минус 2,9 тыс. (138,9 тыс.);

в Алматинской области — минус 1,5 тыс. (151,1 тыс.);

в Жамбылской области — минус 1,1 тыс. (107,5 тыс.).

Какие сферы теряют бизнес

Несмотря на сокращение, торговля остаётся лидером по количеству предприятий — 742,4 тыс. Однако за два месяца их стало меньше на 10,4 тыс. (-1,4%).

Снижение наблюдается и в других отраслях:

транспорт и складирование — 179,2 тыс. (-6%);

строительство — 118,7 тыс. (-1,2%);

обрабатывающая промышленность — 103,8 тыс. (-2,4%).

При этом рост зафиксирован в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — до 273,3 тыс. предприятий (+0,4%).

Эксперты отмечают, что динамика показывает перераспределение бизнеса между отраслями на фоне экономических изменений.

