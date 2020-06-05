Предприниматели в Костанае нарушают закон о рекламе

Законно ли размещается наружная реклама в Костанае? Сегодня это выясняли специалисты отдела архитектуры и градостроительства. Как оказалось, многие владельцы не платят налог за рекламу, а другие и вовсе размещают ее так, что нарушают общий архитектурный вид города, передает alau.kz

Каждую пятницу кто-то из специалистов отдела архитектуры и градостроительства выходит на проверку баннеров, вывесок и прочего, что содержит рекламу. Выбирают определенную улицу. В прошлый раз это была Чехова, там специалисты вручили 10 уведомлений владельцам, а еще 10 вывесок убрали сами. Они были давно установлены и сейчас у них уже нет хозяина.

«Мы наблюдаем такую тенденцию, что одни люди платят у нас налог за размещение наружной визуальной рекламы, другие нет. Обосновывая все тем, что это мое личное здание. Это мой забор, это моя земля и это просто выносной штендер, который выношу и вечером заношу», — рассказала главный специалист отдела архитектуры и градостроительства акимата г.Костанай Екатерина Хамидулина.

За размещение наружной рекламы владелец должен платить налог, регистрировать ее в отделе архитектуры. Она обязательно должна соответствовать общему архитектурному стилю. А реклама, на заборах вообще запрещена. Но владелец одной из типографий не знал о таком запрете. У него на заборе была реклама. По его утверждению слишком часто меняются правила, и за ними не уследишь. Таких примеров очень много, поясняет Екатерина Хамидулина. Реклама на фасаде зданий, как здесь тоже запрещена. Причем, если человек хочет ее установить, он должен обращаться сразу в несколько органов, а также менять план здания.

«Не допускается нарушение архитектурного стиля здания, за исключением нового случая, строительства и капитального ремонта. То есть когда строилось это здание при согласовании проекта, должна были предусматриваться места под размещение наружной визуальной рекламы. При согласовании эскизного проекта уже проектировщик предусматривает места под размещение наружной визуальной рекламы», — пояснила Екатерина Хамидулина.

Из-за моратория на проверку малого и среднего бизнеса, все, что могут проверяющие, это вручать уведомления и объяснять владельцам, что они нарушают закон о рекламе. Владельцу дается 10 дней не снятие рекламы, если этого не происходит, то на него подают в суд. И тогда уже по решению суда реклама убирается. По словам Екатерины Хамидулиной, обычно владельцы не ждут повестки в суд, а убирают наружную рекламу, либо регистрируют ее и платят налог.

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