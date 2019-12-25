Предпринимателям важно знать! – ДГД распространило информацию

В областном департаменте государственных доходов призывают предпринимателей, занимающихся торговлей, до конца года успеть перейти на другие налоговые режимы. В противном случае их автоматически переведут на достаточно «дорогой» порядок налогообложения. В ведомстве напомнили, что с 1 января 2020 года весь микро-и малый бизнес будет освобожден от уплаты налогов на 3 года, однако налоговую отчетность им предоставлять все же придется, — сообщает alau.kz

С 2020 года представители малого бизнеса будут освобождены от уплаты налогов. В настоящее время предприниматели, решившие продолжить или начать работать по патенту, приходят с одинаковыми вопросами в налоговые органы — необходимо ли тогда сдавать отчеты, раз «освобождение» получено.

«Они должны, как обычно предоставлять 911-й расчет и указать свой предполагаемый доход. Но исчислять и оплачивать налоги не нужно. Но при этом законодательство не освобождает от уплаты социальных платежей. Это имеется в виду обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и с 2020 года ИП обязаны за себя платить медицинское страхование», — сообщил главный специалист ДГД Костанайской области Бауржан Ерменов.

Таким образом, освобождаются от корпоративного подоходного налога, индивидуального подоходного налога, социального налога и единого земельного налога: предприниматели, работающие на патенте, ИП и юридические лица, работающие на упрощенном режиме, по специальному налоговому режиму с использованием фиксированного вычета, а также крестьянские, фермерские, сельхозхозяйства. Причем со следующего года работать по патенту смогут не все.

«Только кто осуществляет 32 вида деятельности, которые указаны в статье 685 Налогового Кодекса. И в первую очередь, там нет ИП, которые занимаются торговлей товаров. Пожалуйста, имейте в виду, особенно это базары, Наримановский рынок, Зеленый, магазины», — добавил Бауржан Ерменов.

Для перехода с патента на другие налоговые режимы этим предпринимателям, необходимо направить уведомления в Департамент госдоходов через кабинет налогоплательщика или в бумажном виде. В случае, если они не сделают это самостоятельно, налоговики в любом случае переведут их автоматически только уже на «общеустановленный режим» с уплатой налогов в размере 10% от полученного дохода. А он, по словам Бауржана Ерменова, очень тяжелый, когда необходимо будет вести не только налоговый, но и бухгалтерский учет. И изменить его в течение года будет невозможно. Кроме того, тогда они не получат освобождение от уплаты налогов.