Председатель Нацбанка ответил, «пробьет» ли доллар отметку 500 тенге

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Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов 2 сентября 2024 года рассказал, что будет с курсом тенге в ближайшее время, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что доллар сейчас на бирже стоит 482-483 тенге.
«В принципе, это тот уровень, который мы наблюдали и пару недель назад. Мы не видим таких факторов, чтобы он пробил 500», – сказал Сулейменов.
На вопрос журналистов о том, дойдет ли евро до 600 тенге, он не ответил. По словам Сулейменова, для Нацбанка важнее связка «тенге – доллар», так как большинство торговых операций проходит через нее.
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