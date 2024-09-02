USD 481.63
EUR 534.46
RUB 5.28
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Председатель Нацбанка ответил, «пробьет» ли доллар отметку 500 тенге

Председатель Нацбанка ответил, «пробьет» ли доллар отметку 500 тенге

Фотография для новости Председатель Нацбанка ответил, "пробьет" ли доллар отметку 500 тенге

Фото alau.kz

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов 2 сентября 2024 года рассказал, что будет с курсом тенге в ближайшее время, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что доллар сейчас на бирже стоит 482-483 тенге.

«В принципе, это тот уровень, который мы наблюдали и пару недель назад. Мы не видим таких факторов, чтобы он пробил 500», – сказал Сулейменов.

На вопрос журналистов о том, дойдет ли евро до 600 тенге, он не ответил. По словам Сулейменова, для Нацбанка важнее связка «тенге – доллар», так как большинство торговых операций проходит через нее.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Обращение ДЧС к жителям Костанайской области

Следующая новость

Автомобиль сложился в жуткой аварии в Костанайской области