Председателей КСК будут наказывать за долгий переход на ОСИ

Председателей казахстанских КСК будут наказывать за долгий переход на ОСИ и ПТ. Вопрос об административной ответственности за непредоставление документов о переходе к ОСИ прорабатывает Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства Еркебулан Дауылбаев, передает Tengrinews.kz.

Еркебулан Дауылбаев напомнил, что министерство внесло изменения в правила содержания общего имущества объекта кондоминиума.

«C момента образования председатель ОСИ или доверенное лицо простого товарищества направляет в течение трех рабочих дней КСК, ПКСК, управляющим жилыми домами либо юридическим лицам, управляющим таким домом, уведомление. Одновременно в течение трех рабочих дней направляется уведомление в жилищную инспекцию», — объяснил он.

По словам Еркебулана Дауылбаева, далее в течение в трех рабочих дней составляется акт приема-передачи имущества из КСК в ОСИ или ПТ. Ведется передача финансовой, технической документации и других технических средств по объекту кондоминиума.

«Министерство прорабатывает вопрос установления административной ответственности за непредоставление технических, финансовых и иных документов. На практике руководители КСК, управляющих компаний и другие лица, занимающиеся управлением многоквартирным жилым домом, получают дополнительный доход от использования и передачи отдельных частей общего имущества ограниченного пользования в аренду, что могут не знать собственники квартир, нежилого помещения», — отметил заместитель председателя комитета.

Напомним, сроки перехода многоквартирных жилых домов на новые формы управления оставили прежними несмотря на пандемию. Казахстанцы должны реорганизовать КСК и создать объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества (ПТ) до 1 июля 2022 года.

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