В Казахстане рассматривается инициатива о расширении полномочий председателей объединений собственников имущества (ОСИ). В Мажилисе в первом чтении одобрен проект закона «О профилактике правонарушений». Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева выразила обеспокоенность тем, что предоставление председателям ОСИ дополнительных полномочий может привести к вмешательству в личную жизнь граждан.

Предлагается наделить председателей ОСИ правом фиксировать нарушения, оформлять административные акты и передавать их в компетентные органы. Эксперты, однако, отмечают, что реализация инициативы потребует чётких юридических рамок, чтобы избежать злоупотреблений и конфликтов.

«Они не являются специалистами правоохранительной системы, сотрудниками и так далее. А вот эти функции далеко выходят за пределы гражданско-правовой природы самого ОСИ. Не приведет ли наделение такими правами и функциями председателя ОСИ к безграничному вмешательству в частную жизнь жителей дома? Сами председатели ОСИ не окажутся втянутыми в бесконечные конфликты с соседями, выполняя эти самые функции?» — спросила депутат Екатерина Смышляева.

МВД Ержан Саденов ответил на вопрос.

«Если рассматривать конкретно ОСИ, то жильцы вправе спрашивать у ОСИ, КСК за проведение профилактики, тот же шум в ночное время, выброс мусора. Здесь я согласен с Вами, надо, наверное, в рабочих группах предусмотреть ответственность. «, — сообщил он.

По мнению инициаторов, такие меры помогут разгрузить участковых инспекторов и повысить дисциплину среди жителей многоэтажных домов. Окончательное решение по вопросу будет принято после общественного обсуждения и согласования с Министерством внутренних дел.

И тепло, и морозы. Прогноз погоды на ближайшие три дня Синоптики Казгидромета опубликовали прогноз погоды на период с 16 по 18 октября. В ближайшие дни...