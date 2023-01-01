Представители каких профессий будут востребованы в Казахстане до 2030 года

Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы до 2030 года. По их мнению, на данный момент в Казахстане большинство работников трудятся в сферах, где требуются низкая и средняя квалификация, сообщает zakon.kz.

По словам управляющего директора АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александры Молчановской, работники высокого уровня навыков являются «двигателями» прогресса. Они способны создавать технологии, инновации, добавленную стоимость и повышать производительность. Но сегодня в Казахстане наибольшее количество занятых, более 60%, работает по профессиям со средним и низким уровнем навыков, что, несомненно, влияет на их доходы.

Это также подтверждается информацией Министерства труда и социальной защиты населения РК по электронным трудовым договорам. В соответствии с данными ведомства, в Казахстане наблюдается стабильный спрос на средний уровень навыков. К примеру, наибольшее количество электронных трудовых договоров за последние три года было заключено с охранниками, зарплата которых в среднем составляет 86 тыс. тенге. Чуть меньше договоров заключено с подсобными рабочими, получающими в среднем около 79 тыс. тенге.

Необходимо отметить, что стабильный спрос на работников со средним и низким уровнем навыков сохранится и в ближайшие годы. Если посмотреть на Топ-20 самых востребованных профессий к 2030 году, представленный Центром развития трудовых ресурсов, то меньше половины из них относится к высокому уровню навыков. Это бухгалтеры, воспитатели, учителя школ и медсестры, остальные же профессии в этом списке не будут требовать высокой квалификации. Примечательно, что представители всех вышеперечисленных специальностей не занимаются производством продукции, что не очень полезно для развития экономики. Что касается востребованности профессий в сфере образования и медицины, то они будут актуальны в последующие годы из-за роста численности населения Казахстана.

«В базовом сценарии прогноза ожидается, что суммарный спрос на наемный труд составит совокупно за 2022-2030 годы 1908 тыс. человек. В текущих условиях спрос на кадры будет расти в основном за счет замещения текущих работников по возрастным и естественным причинам», –подчеркнула Александра Молчановская.

По мнению эксперта, 56% рабочих мест до 2030 года будут в основном создаваться для работников со средним и низким уровнем навыков. К ним относятся представители таких специальностей, как охранники, продавцы, водители, повара, офисные служащие, уборщики, дворники, подсобные рабочие и другие. Такие рабочие места в основном не требует наличия у соискателей высшего или профессионального технического образования и имеют невысокую оплату труда.

Говоря о спросе на наемных работников до 2030 года, исходя из сфер экономики, следует отметить, что наибольший спрос ожидается в секторе общественных услуг (образование, здравоохранение, государственное управление), где он составит от 547 до 678 тыс. человек, или 31-33% от совокупного спроса. В сфере транспортировки и распределения товаров (торговля, транспорт и складирование, услуги по проживанию и питанию) спрос на работников составит от 336 до 384 тыс. человек (18-19%). В сфере бизнес-услуг (информация и связь, финансы и страхование, операции с недвижимостью, профессиональная и научная деятельность, административное и вспомогательное обслуживание) спрос оценивается от 268 до 314 тыс. человек (15%). Спрос на наемных работников в промышленности будет на уровне 219-259 тыс. человек (12%), в сельском хозяйстве – 193-200 тыс. человек (10-11%), в сфере прочих услуг – 105-130 тыс. человек (6%), в строительном секторе – 91-111 тыс. человек (5%). Если рассматривать регионы Казахстана, то основной спрос на работников будет формироваться в городах Алматы, Астане и Шымкенте, где, как ожидается, в зависимости от сценария он может составить от 438 до 588 тыс. человек (23-26%). Наименьший спрос на наемных работников будет формироваться в центральных, восточных и северных областях страны. Предполагается, что совокупный спрос в северных регионах за 2022-2030 годы будет от 273 до 315 тыс. человек (14-15%), в центральных и восточных – от 376 до 413 тыс. человек (18-20%). В западных регионах спрос на наемных работников составит от 383 до 493 тыс. человек (20-22%). В южных регионах – от 401 до 475 тыс. человек (21%).



В то же время, делая прогнозы о будущем развитии рынка труда, эксперты отмечают, что роботизация пока не грозит исчезновением традиционных специальностей. «На самом деле многие профессии остаются в «безопасности». Существует множество уникальных профессий, которые невозможно роботизировать. Это врач, повар, парикмахер, журналист, юрист, творческие профессии – артист, художник и другие. Профессии с высоким уровнем эмпатии, такие как учитель, воспитатель, няня, также никогда не будут заменены на роботов. Рабочие места, которые уже автоматизированы компьютерным оборудованием, требуют технического обслуживания, а оно осуществляется исключительно человеком», – считает сотрудник лаборатории исследований рынка труда НИУ «ВШЭ» Наталья Емелина. Между тем, по словам заместителя председателя Федерации профсоюзов РК Гульнары Жумагельдиевой, в настоящее время в Казахстане пока нет проявления признаков массового высвобождения кадров в связи с автоматизацией, роботизацией и новыми цифровыми решениями. Однако намечающиеся тренды в этом направлении приобретают все более конкретные очертания, что требует заблаговременного принятия опережающих мер, направленных на предотвращение потери рабочих мест.

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