«Представляются коллегами»: в РК появилась новая схема мошенничества

Новая многоступенчатая схема телефонного мошенничества появилась в Казахстане. Атаки злоумышленников стали целевыми: они изучают сферу деятельности жертвы, используют при этом как звонки, так и сообщения в мессенджере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

«Они представляются коллегами. Через мессенджер пишут, что сейчас вам позвонят из контролирующего органа и нужно ответить на звонок. Поступает действительно звонок от мошенников, которые представляются представителями власти или контролирующего органа и говорят, что сейчас с вами свяжутся банковские служащие. Они начинают психологически давить, ссылаясь на то, что это срочно. Через какое-то время звонит банковский служащий, на самом деле – это следующий этап мошенничества. Он говорит о том, что нужно открыть счёт, перевести деньги», — рассказал эксперт по кибербезопасности Каиржан Абдрахманов.

Чтобы обезопасить себя, эксперты в первую очередь рекомендуют быть бдительными и перепроверять сомнительные звонки и SMS. Избежать связи с мошенниками могут помочь и новые технологии, например, сервисы по определению номеров.

«Установите двухуровневую аутентификацию на мессенджерах, любых приложениях. Это, например, и пароль и отпечаток пальцев. Если у вас нет двухуровневой аутентификации, если у вас легкий пароль, мошенникам на самом деле всё это легко дается, они могут подобрать пароль, подобрать ваше имя, фамилию и вскрыть ваш мессенджер», — добавил эксперт.

По данным специалистов, звонки от телефонных мошенников с начала года получили больше 70 процентов жителей страны. Для многих из них эти разговоры обернулись финансовыми потерями. Всего аферисты нанесли казахстанцам ущерб больше чем на три миллиарда тенге.

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