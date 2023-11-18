Предстоящая декларация. Нужно ли будет сдавать её людям, живущим только на зарплату или пенсию?

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В Казахстане физическим лицам не нужно будет отражать заработную плату, пенсию и соцвыплаты в декларации. Соответствующая норма предусмотрена в законах, вносящих изменения в Налоговый кодекс, которые депутаты мажилиса приняли в двух чтениях, передает informburo.kz
Нормы законов облегчат сдачу ежегодной формы налоговой отчётности для физических лиц.
«Исключено предоставление сведений, которые налоговые органы могут самостоятельно получить из баз данных, в том числе других госорганов. Продлевается срок сдачи декларации в бумажном виде, в ежегодной декларации о доходах и имуществе будут отражаться только самостоятельные доходы, за исключением доходов, облагаемых у источника выплат (то есть заработной платы, пенсии и социальных выплат)», – говорится в документе.
Гражданам также не нужно будет отражать информацию о приобретении и отчуждении имущества на территории Казахстана.
Депутаты мажилиса приняли во втором чтении законы «О внесении изменений и дополнений в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), «О введении в действие Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения».