Пресс-служба министерства просвещения распространила предупреждение-напоминание для детей и их родителей.

«Шутка может быть безобидной, но буллинг и кибербуллинг — это уже нарушение закона! За это предусмотрено наказание. Штраф родителям — 10 МРП, при повторном нарушении — 30 МРП или 110 760 тенге. Если обидчику от 12 до 16 лет — ответственность несут родители или опекуны. Почему это важно? Каждый ребёнок имеет право на уважение, безопасность и защиту от насилия — в школе, интернете и в жизни. Столкнулся с буллингом — не молчи! Поговори с психологом. Обратись к Уполномоченному по правам ребёнка. Позвони на контакт-центр 111 — твои права под защитой государства», — сообщили в министерстве просвещения.

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