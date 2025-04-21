Пресс-служба министерства просвещения распространила предупреждение-напоминание для детей и их родителей.
«Шутка может быть безобидной, но буллинг и кибербуллинг — это уже нарушение закона! За это предусмотрено наказание. Штраф родителям — 10 МРП, при повторном нарушении — 30 МРП или 110 760 тенге. Если обидчику от 12 до 16 лет — ответственность несут родители или опекуны. Почему это важно? Каждый ребёнок имеет право на уважение, безопасность и защиту от насилия — в школе, интернете и в жизни. Столкнулся с буллингом — не молчи! Поговори с психологом. Обратись к Уполномоченному по правам ребёнка. Позвони на контакт-центр 111 — твои права под защитой государства», — сообщили в министерстве просвещения.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.