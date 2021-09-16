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Предупредили о заморозках жителей Костанайской области

pravda.com.ua

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Штормовое предупреждение распространила пресс-служба Казгидромета. 

Ночью 17 сентября на севере Костанайской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем на юге области ожидается гроза.

Ветер северо-западный, западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с.

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COVID-2019 в Казахстане

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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