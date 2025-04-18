По данным полиции, за три месяца этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, количество зарегистрированных в регионе интернет-мошенничеств увеличилось на 23%. И это при том, что профилактикой этого вида преступлений в последние годы усилено занимаются сотрудники полиции и прокуроры.

Предупреждения о действиях аферистов звучат в эфирах телеканалов и радиостанций, из всех рекламных мониторов. Они приходят в виде сообщений в банковских приложениях, в виде СМС. Но жители региона продолжают попадаться на уловки мошенников, и переводить им свои деньги. Полицейские, противодействующие киберпреступности, вновь решили напомнить об основных схемах злоумышленников.

«Наиболее распространенный вид мошенничества это звонки от сотрудников службы безопасности банков. Сообщается, что по банковским картам, депозитам, проходят подозрительные транзакции, переводы, и просят скачать в Play Маркет, App Store также, просят коды этих приложений, то есть, получают доступ к вашим мобильным приложениям, и начинают проводить различные транзакции», — говорит оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Арман Кунеков.

Полицейские просят не скачивать никакие сторонние приложения, например такие как AnyDesk. Эта программа дает возможность дистанционно управлять вашими, давно установленными, приложениями. Не нужно и диктовать какие-либо пришедшие вам коды. Также мошенники, как говорят киберполицейские, могут представляться и их коллегами, и сотрудниками КНБ.

«Говорят, что вы подозреваетесь (в участии) в каких-то террористических организациях, производятся переводы от вас. Также, при таких звонках, просьба не вестись на это, так как сотрудники полиции, комитета национальной безопасности, никогда не будут вам звонить на прямую, и сообщать о том, что вы подозреваетесь в каких-то террористических организациях», — отметил оперуполномоченный.

И еще один из популярнейших способов обмана, вовлечение в занятие инвестициями, которые увеличат имеющиеся деньги в два раза. Здесь тоже необходимо скачать приложение, то, которое вам укажут мнимые брокеры. Но, полицейские говорят, что такая инвестиционная деятельность приведет к потере накоплений.

«Все те инвестиции, которые они вносят, они не будут возвращаться. Там будет виртуальный счет. Они могут там писать любую сумму. При попытке вывести деньги, они будут у вас просить определенную плату. У нас нет официальных сайтов, которые предлагают инвестиции. Есть определенные приложения, банковские приложения, в которых можно официально провести инвестиции», — сказал Арман Кунеков.

И, по-прежнему популярным способом мошенничества остается продажа несуществующих товаров. В предложениях аферистов может быть указан любой товар, вплоть до квартир и машин. И во всех этих случаях общение покупателя и мнимого продовца заканчивается на срочном перечислении предоплаты за товар. По данным полиции с начала года в Костанайской области зарегистрировано уже 3,5 сотни фактов интернет-мошенничеств

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