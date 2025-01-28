Для автовладельцев сообщение об изменении погодных условия на республиканских автодорогах распространила компания «Казавтожол».

28 января в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, СКО и Костанайской областях, а также в области Абай местами ожидается снег.

«В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах»,- сообщает нацкомпания.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.