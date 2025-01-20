Информацию о погодных условиях на республиканских автодорогах озвучили в пресс-службе НК «КазАвтоЖол».

20 января 2025 года в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областях, а также в области Абай и Улытау местами ожидается снег.

«В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — говорится в сообщении.

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