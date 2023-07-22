Предупреждение для жителей Костанайской области

23 июля ночью на большей части, днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза.

Днем на севере, востоке области град, шквал. Ночью на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. 23 июля на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанае 23 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

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