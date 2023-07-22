Предупреждение для жителей Костанайской области

Фото взято с сайта amurmedia.ru
23 июля ночью на большей части, днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза.
Днем на севере, востоке области град, шквал. Ночью на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. 23 июля на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанае 23 июля ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.