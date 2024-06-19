Предупреждение о сильной жаре от Казгидромета

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный с переходом на западный 9-14, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем 27-32 тепла, на юге области сильная жара 35 градусов.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 29-31 тепла.

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