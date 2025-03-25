🔹 Автожолдардағы жағдай туралы ақпарат

2025 жылғы 25 наурыз сағат 18:00 жағдай бойынша еріген қар сулардың салдарынан 3 облыстағы 3 республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында көлік қозғалысына шектеу қойылды:

📍Ақтөбе облысы:

— «Қандыағаш — Ембі- Шалқар — Ырғыз» автожолының 3-92 шақырым аралығы (Қандыағаш қаласы — Ембі қаласы).

📍Қостанай облысы:

— Қазақстан мен Ресей арасындағы бейтарап территориядағы Мариновка ауылына жақын аймақта (РФ шекарасы).

📍Солтүстік Қазақстан облысы:

— «Петропавл қаласының айналма жолы» автожолының 4-7 шақырымы аралығында (Қожаберген жырау айналма жолынан Есіл өзені арқылы өтетін көпірге дейін).

Қазіргі таңда республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 260 арнайы техника мен 574 маман жұмылдырылды.

#QAJ

Текущая информация о состоянии автодорог.

По состоянию на 18:00 часов 25 марта 2025 года в 3 областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.

Актюбинская область:

— автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).

Костанайская область:

— на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

— автодорога «Обход г. Петропавловск» км 4-7 (с

кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники и 574 специалиста

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