🔹 Автожолдардағы жағдай туралы ақпарат
2025 жылғы 25 наурыз сағат 18:00 жағдай бойынша еріген қар сулардың салдарынан 3 облыстағы 3 республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында көлік қозғалысына шектеу қойылды:
📍Ақтөбе облысы:
— «Қандыағаш — Ембі- Шалқар — Ырғыз» автожолының 3-92 шақырым аралығы (Қандыағаш қаласы — Ембі қаласы).
📍Қостанай облысы:
— Қазақстан мен Ресей арасындағы бейтарап территориядағы Мариновка ауылына жақын аймақта (РФ шекарасы).
📍Солтүстік Қазақстан облысы:
— «Петропавл қаласының айналма жолы» автожолының 4-7 шақырымы аралығында (Қожаберген жырау айналма жолынан Есіл өзені арқылы өтетін көпірге дейін).
Қазіргі таңда республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 260 арнайы техника мен 574 маман жұмылдырылды.
#QAJ
Текущая информация о состоянии автодорог.
По состоянию на 18:00 часов 25 марта 2025 года в 3 областях на 3 республиканских автодорогах введены ограничения движения.
Актюбинская область:
— автодорога «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» км 3-92 (г.Кандыагаш-г.Эмба).
Костанайская область:
— на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
Северо-Казахстанская область:
— автодорога «Обход г. Петропавловск» км 4-7 (с
кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р.Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 260 единиц спецтехники и 574 специалиста
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