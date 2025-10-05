План работ костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключение потребителей частного сектора и спальных районов с 6 октября.

с 6 по 10 октября с 10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Хакимжановой 19-23, 64-88,64/1-64/21, ул. Кооперативная 66-86, 78/1-78/9,86/2-86/8,68/1-68/6, ул. Комарова 12-46, 19/1-19/20,40/1-40/11, ул. 5 Декабря 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

6 октября 2025 года с 10:00 до 14:00 — детский сад «Ак-Ерке» по ул. Садовая 1б, 114, магазин «Аврора», «Сирж», «Романтик», «Вираж», «Бистро», кафе «Бархан», салон красоты «Софи», Карамель».

Спальный сектор: ул. Садовая 79,81,100а,100г, ул. В. Интернационалистов 10,12,14,16.

Частный сектор: ул. Центральная 3-17, 17/1,1/3, 2/1-2/9, ул. 2 Центральная 1-14,16/1, ул. Садовая 1,1б, 100/3, ул. В. Интернационалистов 6-8,2/1-2/9,16/7,17/2-17/3.

с 6 по 10 октября с 10:00 до 18:00 — магазин «Ковровый дом», нотариус по ул. Победы 33а.

Частный сектор: ул. Каирбекова 83-125, пр. Тауельсиздик 26-77, ул. Пушкина 30-46, ул. 5 Апреля 102-143, 104/1-104/14, 124/1-124/3,126/1-126/2, ул. Амангельды 37/1-37/5,27-46,28/1,30/1,34/1,пр. Абая 178-208,200/1-200/6, ул. Победы 23-46.

6 октября с 09:00 до 12:00 — ясли-сад № 5, магазин «Бородинский».

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 95, ул. 1 мая 86, ул. Гоголя 98,110, ул. Толстого 67,69,

Светофор: ул. Баймагамбетова – ул. Толстого

6 октября с 14:00 до 18:00 — Частный сектор: мкр.Таунсай, ул. 1 Речная, ул. 2 Речная.

8 октября с 10:00 до 19:00 Детский сад по ул. Киевская 7/1, КНС малая 5, АЗС № 10, магазин «За рулем»

Спальный сектор: ул. Киевская 3, 7/1,7/2, ул. Каирбекова 351/3,351/1, 351,353,

Светофор: ул. Каирбекова- ул. Киевская

ул. Каирбекова – ул. Кубеева

9 октября с 10:00 до 19:00 — Магазин «Ванда», «Мэрлин», «Леди», «Глобус», «Мясной».

Спальный сектор: ул. Чкалова 4, 4а, ул. Маяковского 105/1,109/1,109

9 октября с 10:00 до 19:00 — ЖКХ по ул. Байтурсынова 55, клиника «Коктем -3», ТД «Атриум», шахматный клуб по пр. Аль-Фараби 72.

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 72, ул. Баймагамбетова 164, ул. Байтурсынова 55, 57,59.

10 октября с 10:00 до 19:00 — Военный суд, Ювенальный суд по. пр. Тауельсиздик 72, евразийский банк по ул. Дулатова.

Спальный сектор: ул. Пушкина 65,69, пр. Тауельсиздик 70, ул. Алтынсарина 119,121.

10 октября с 10:00 до 21:00

Котельная № 8, ИП Ким, магазин «Зарина»

Частный сектор: ул. Зеленая 1а,1-20, ул. Геологическая 2-25, ул. Набережная 1-19.

