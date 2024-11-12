Агентством по защите и развитию конкуренции приняты меры антимонопольного реагирования в отношении автокомпаний за навязывание дополнительного оборудования, аксессуаров и иных услуг. Об это сообщает пресс-служба Фото взято с сайта Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

В результате вмешательства АЗРК были приняты антимонопольные меры против автодилеров, замеченных в навязывании потребителям доп. оборудования и услуг. Эти меры помогли сократить практику принудительных продаж, которые увеличивали общую стоимость автомобилей и ограничивали выбор потребителей.

«Напомним, что в 2022 году с запуском новой программы льготного автокредитования, на фоне дефицита новых автомобилей многие казахстанцы столкнулись навязыванием автодилерами дополнительного оборудования и аксессуаров таких как сигнализация, коврики, дефлекторы, защита картера и другие элементы. В частности, автосалоны требовали от покупателей приобретения этих опций, зачастую предлагая «ускоренную» поставку автомобиля в случае согласия на покупку дополнительного оборудования на сумму до 2 млн. тенге. Срок поставки сокращался с шести до трех месяцев. Данная практика в большинстве случаев приводила к существенному увеличению окончательной стоимости автомобиля. К примеру, одним из официальных дилеров в Алматы реализовано более 82% автомобилей с установкой доп. оборудования, стоимость которого достигала трёх миллионов тенге. Наценка на определенные категории превышала 200%», — говорится в сообщении Агентства.

Кроме того, при покупке автомобиля в кредит некоторые дилеры обязывали клиентов страховать жизнь и здоровье, что противоречит нормам Гражданского кодекса. Также распространены случаи навязывания сервисного обслуживания у официального дилера, с запретом на замену моторного масла и иных расходных материалов в сторонних сервисных центрах.

«Вместе с тем, снятие с гарантийного обслуживания при осуществлении регламентных работ в сторонних автосервисах, без подтверждения возникновения неисправностей автомобиля в следствие данных работ, является недобросовестной предпринимательской практикой. В целом, вышеуказанные действия дилеров, препятствуют конкуренции и отрицательно влияют на рынок, поскольку покупатели лишены возможности приобретать такое же дополнительное оборудование или обслуживаться у сторонних поставщиков», — сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции.

Сравнительный анализ показывает, что цены у сторонних поставщиков таких товаров и услуг в среднем ниже на 20-30%.

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