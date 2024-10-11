Прогноз погоды по Казахстану на 12-14 октября предоставили синоптики Казгидромета.

В предстоящие выходные дни территория Казахстана окажется в эпицентре арктического вторжения.

На большей части страны ожидаются снегопады, в центре и на востоке республики сильные снегопады с ухудшением видимости, а на дорогах будет образовываться гололедица.

На юге и юго-востоке Казахстана прогнозируются дожди, в горных районах осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туман.

Лишь на западе страны, благодаря антициклону, прогнозируется малооблачная погода, но антициклон усилит ночное понижение температур до 5-10 градусов мороза, на остальной территории ночью столбики термометров опустятся до 2-10 градусов со знаком минус, лишь в южных регионах ночью ожидается 5-10 тепла.

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