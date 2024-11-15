Предупреждение вместо штрафа: как в Костанае наводят порядок в бизнесе

Внешний облик коммерческих объектов в Костанае остаётся одной из самых обсуждаемых тем. В городском акимате уже второй год подряд поднимают вопрос несоответствия вывесок, входных групп и фасадов современному дизайн-коду областного центра.

Предпринимателям регулярно направляют предписания с требованием устранить нарушения. Кроме того, сотрудники акимата проводят рейды — обходят объекты и лично беседуют с владельцами и арендаторами.

Как отметила руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата Костаная Мира Казкеева, в ходе рейдов проверяется внешний вид зданий, состояние вывесок, наличие разрешительных документов, а также соблюдение требований законодательства в сфере благоустройства и рекламы. Основная цель — привести город к единому архитектурному стилю и улучшить эстетический облик улиц.

Очередной обход прошёл по центральным улицам. В числе проверенных объектов — магазин одежды, где, по словам специалистов, требуется заменить вывеску. Предприниматель об этом знает и планирует обновление. Однако в акимате напомнили: даже при сохранении прежнего дизайна установка новой вывески требует обязательного согласования с отделом архитектуры и градостроительства.

Главный инспектор юридической службы аппарата акима Костаная Тулеген Заксалыков подчеркнул, что предпринимателям пока выдают рекомендации и предупреждения. При этом он обратил внимание на нарушения благоустройства: отсутствие урн, мусор и общее состояние прилегающей территории, особенно на центральных улицах.

Отдельное внимание уделили доступности объектов для маломобильных граждан. В ходе рейда выявлены проблемы с пандусами — они либо отсутствуют, либо не соответствуют требованиям. Такие нарушения подпадают под статью 505 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую штрафы от 20 до 100 МРП в зависимости от категории субъекта.

При этом, как подчеркнули специалисты, на данном этапе цель проверок — не наказание, а предупреждение. Сотрудники полиции оформляют нарушения в виде предупреждений без наложения штрафов.

В акимате также напомнили о старте двухмесячника в рамках программы «Таза Казахстан». В этот период жители, ПКСК, ОСИ и предприниматели должны привести в порядок свои территории и внести вклад в благоустройство города.

Возврат переплат: в Казахстане обновили правила Министерство труда и социальной защиты населения утвердило изменения в порядок возврата излишне или ошибочно уплаченных...

Ещё один штраф хотят ввести в РК Депутат Айна Мусралимова в ходе обсуждения законопроекта «О психологической помощи» в Мажилис Парламента Республики Казахстан...

Инфляция снижается: Казахстан выходит из ценового пика В Казахстане сохраняется устойчивый тренд на замедление инфляции. По итогам марта 2026 года показатель составил...