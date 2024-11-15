Предупреждение вместо штрафа: как в Костанае наводят порядок в бизнесе

Внешний облик коммерческих объектов в Костанае остаётся одной из самых обсуждаемых тем. В городском акимате уже второй год подряд поднимают вопрос несоответствия вывесок, входных групп и фасадов современному дизайн-коду областного центра.
Предпринимателям регулярно направляют предписания с требованием устранить нарушения. Кроме того, сотрудники акимата проводят рейды — обходят объекты и лично беседуют с владельцами и арендаторами.
Как отметила руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата Костаная Мира Казкеева, в ходе рейдов проверяется внешний вид зданий, состояние вывесок, наличие разрешительных документов, а также соблюдение требований законодательства в сфере благоустройства и рекламы. Основная цель — привести город к единому архитектурному стилю и улучшить эстетический облик улиц.
Очередной обход прошёл по центральным улицам. В числе проверенных объектов — магазин одежды, где, по словам специалистов, требуется заменить вывеску. Предприниматель об этом знает и планирует обновление. Однако в акимате напомнили: даже при сохранении прежнего дизайна установка новой вывески требует обязательного согласования с отделом архитектуры и градостроительства.
Главный инспектор юридической службы аппарата акима Костаная Тулеген Заксалыков подчеркнул, что предпринимателям пока выдают рекомендации и предупреждения. При этом он обратил внимание на нарушения благоустройства: отсутствие урн, мусор и общее состояние прилегающей территории, особенно на центральных улицах.
Отдельное внимание уделили доступности объектов для маломобильных граждан. В ходе рейда выявлены проблемы с пандусами — они либо отсутствуют, либо не соответствуют требованиям. Такие нарушения подпадают под статью 505 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую штрафы от 20 до 100 МРП в зависимости от категории субъекта.
При этом, как подчеркнули специалисты, на данном этапе цель проверок — не наказание, а предупреждение. Сотрудники полиции оформляют нарушения в виде предупреждений без наложения штрафов.
В акимате также напомнили о старте двухмесячника в рамках программы «Таза Казахстан». В этот период жители, ПКСК, ОСИ и предприниматели должны привести в порядок свои территории и внести вклад в благоустройство города.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.