Руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева сегодня на совещании с участием аким города напомнила, что нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов влечёт административную ответственность предупреждение или штраф.

На территории города Костаная, по словам чиновника, есть множество субъектов бизнеса, объекты которых не соответствуют современным эстетическим требованиям.

«Это может проявляться в виде устаревших фасадов, несанкционированных вывесок, неухоженных прилегающих территорий и других элементов, влияющих на общий облик города, создающие визуальный шум. Так, 22 мая текущего года собственник магазина, расположенного по ул.Победы 70/1 за ненадлежащее состояние фасада был привлечен к административной ответственности. С нарушениями согласен. Другой пример, 29 мая собственник СТО, расположенного по улице Карбышева, 45/2 не привел в соответствие ограждение территории — облуплена краска, неэстетичный вид ограждения, завешен баннерами, также был привлечен к административной ответственности. В настоящее время собственник приступил к устранению нарушений. Примером ненадлежащего обслуживания и содержания входных групп объектов бизнеса, являются объекты расположенные по адресу пр. Н. Назарбаева, 215 в мкр. Алтын Арман», — сообщила руководитель отдела архитектуры Гулсара Курмангалиева.

Ранее рекомендации были вручены всем владельцам, однако на текущий момент нарушения не устранены, сообщила Гулсара Курмангалиева. Шесть собственников привлечены к административной ответственности, в виде штрафов.

«Так как нарушения не были устранены своевременно, то применение административных мер ответственности вполне оправдано, чтобы заставить собственников привести объекты в соответствие с нормами. Отделу предпринимательства совместно с МПС необходимо продолжить работу с собственниками», — говорит Гулсара Курмангалиева.

За нарушение физлица заплатят 20 МРП или 78640 тенге, субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП или 117960 тенге, субъекты среднего предпринимательства получат штраф в размере 40 МРП или 157280 тенге, крупный бизнес оштрафуют в случае нарушений на 100 МРП или 393 200 тенге.

В случае повторного нарушения в течение года после наложения административного взыскания, штрафы увеличиваются.

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