Предупреждения уже отменили: за что теперь хотят удвоить штрафы в Казахстане





КТЖ инициирует ужесточение штрафов за нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей. Компания предлагает увеличить взыскание до 10 МРП за первое нарушение и до 20 МРП — за повторное в течение года, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Сейчас штраф составляет 5 МРП, за повторное нарушение — 10 МРП. С 2025 года предупреждение за данное правонарушение отменено: сразу применяется штраф.

За девять месяцев 2026 года зарегистрировано 584 случая наезда поездов на скот. За аналогичный период прошлого года произошло 648 таких случаев. В КТЖ отмечают, что профилактика даёт результаты, однако ситуация остаётся серьёзной.

Совместно с акиматами и транспортной полицией компания проводит разъяснительную работу. С начала года состоялось около 1,3 тысячи встреч, в которых приняли участие примерно 34 тысячи человек. Более 52 тысяч владельцев скота ознакомлены с правилами выпаса и прогона животных через железнодорожные пути. К административной ответственности привлечены 378 владельцев.

КТЖ призывает соблюдать правила выпаса и не оставлять животных без присмотра вблизи железнодорожных путей.

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