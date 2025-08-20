Отмену обязательной школьной формы обсуждают в Казахстане. Родители жалуются на расходы. Министерство просвещения уже прокомментировало ситуацию, сообщает tengrinews.kz
Для того чтобы инициативу рассмотрели в правительстве, петицию должны поддержать 50 тысяч человек.
Что ответили в Министерстве просвещения
В ведомстве напомнили, что требования к школьной форме закреплены законодательно и обязательны для всех.
«В соответствующем приказе чётко определена форма одежды для девочек и мальчиков. Обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения. Фасон одежды должен быть классическим, цветовая гамма – выдержана в спокойных, неярких тонах с допущением сочетания не более трёх цветов. При этом, согласно пункту 13 Требований, включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается», — говорится в ответе Минпросвещения.
Там отметили, что форма помогает создать равные условия для всех школьников, снижает риск буллинга и поддерживает деловую атмосферу.
«Каждая школа действует в рамках правил организации образовательного процесса и утверждённых требований к школьной форме, которые обязательны для исполнения всеми родителями и законными представителями обучающихся. Эти требования закреплены в нормативно-правовых актах, уставах школ и договорах между школой и родителями», — говорится в распространенном сообщении Минпросвещения.
Как отметили в ведомстве, родители несут обязанность по соблюдению устава школы и установленных требований.
«Неисполнение этих обязанностей влечёт предусмотренную законом ответственность, в том числе по Кодексу об административных правонарушениях. Что касается информации о якобы существующей петиции по данному вопросу, официально в уполномоченные государственные органы такая петиция не поступала, в установленном порядке не рассматривалась и, следовательно, не является предметом официального обсуждения», — отметили в Министерстве просвещения.
Дешевые авто из российских таксопарков могут хлынуть в Казахстан
Похолодание прогнозируют синоптики
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.