Отмену обязательной школьной формы обсуждают в Казахстане. Родители жалуются на расходы. Министерство просвещения уже прокомментировало ситуацию, сообщает tengrinews.kz

Для того чтобы инициативу рассмотрели в правительстве, петицию должны поддержать 50 тысяч человек.

Что ответили в Министерстве просвещения

В ведомстве напомнили, что требования к школьной форме закреплены законодательно и обязательны для всех.

«В соответствующем приказе чётко определена форма одежды для девочек и мальчиков. Обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения. Фасон одежды должен быть классическим, цветовая гамма – выдержана в спокойных, неярких тонах с допущением сочетания не более трёх цветов. При этом, согласно пункту 13 Требований, включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается», — говорится в ответе Минпросвещения.

Там отметили, что форма помогает создать равные условия для всех школьников, снижает риск буллинга и поддерживает деловую атмосферу.

«Каждая школа действует в рамках правил организации образовательного процесса и утверждённых требований к школьной форме, которые обязательны для исполнения всеми родителями и законными представителями обучающихся. Эти требования закреплены в нормативно-правовых актах, уставах школ и договорах между школой и родителями», — говорится в распространенном сообщении Минпросвещения.

Как отметили в ведомстве, родители несут обязанность по соблюдению устава школы и установленных требований.

«Неисполнение этих обязанностей влечёт предусмотренную законом ответственность, в том числе по Кодексу об административных правонарушениях. Что касается информации о якобы существующей петиции по данному вопросу, официально в уполномоченные государственные органы такая петиция не поступала, в установленном порядке не рассматривалась и, следовательно, не является предметом официального обсуждения», — отметили в Министерстве просвещения.

Квартира только за безнал. С 31 августа вводится новое "фундаментальное" правило С 31 августа 2025 года приобрести жилье по договору о долевом участии в строящихся домах...

Дешевые авто из российских таксопарков могут хлынуть в Казахстан Компании такси готовятся к массовой реализации подержанных иностранных машин. Их доля в парках перевозчиков сегодня...

Похолодание прогнозируют синоптики Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 августа представили синоптики Казгидромета. В ближайшие дни северо-западный циклон...