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Предусмотрены штрафные санкции. Обращение к водителям большегрузов

— Сегодня, 09:08
Изображение для новости: Предусмотрены штрафные санкции. Обращение к водителям большегрузов

Фотография Натальи Луговской/alau.kz

Обращение к водителям большегрузов и представителям компаний опубликовала АО НК «Казавтожаол». 

«Уважаемые водители большегрузного транспорта и представители логистических компаний! Сохранность и долговечность республиканских автомобильных дорог и инфраструктуры во многом зависят от вашей ответственности и соблюдения установленных правил.  Для обеспечения безопасного и эффективного движения, а также продления срока службы дорожного покрытия, необходимо заранее планировать маршрут и при необходимости оформлять соответствующие разрешительные документы. Допустимые весовые и габаритные параметры транспортных средств устанавливаются в соответствии с приказом исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 342», — говорится в обращении.

В компании напомнили, что за превышение установленных или указанных в специальном разрешении параметров предусмотрены штрафные санкции.



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