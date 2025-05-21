Предварительные причины автокатастрофы, с массовой гибелью пассажиров, назвали сотрудники Департамента полиции Костанайской области.
Напомним, ДТП произошло в Карабалыкском районе 20-ого мая, на автодороге «Алматы — Екатеринбург», примерно в двух километрах от пограничного поста «Кайрак». Около 9-и часов, водитель автомобиля Ford Transit, зарегистрированного в Алматинской области, перевозивший 10 граждан Таджикистана, столкнулся с грузовым автомобилем DAF.
В результате аварии на месте погибли шесть человек, ещё пятеро, включая водителя, были доставлены в Карабалыкскую районную больницу, в состоянии средней степени тяжести. Основные диагнозы: ушибы и переломы. По информации сотрудников управления здравоохранения региона, все получают необходимое лечение в полном объёме. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Водитель микроавтобуса, также уроженец Таджикистана, но имеющий российское гражданство.
Как сообщают сотрудники полиции на предварительном допросе он сообщил, что уснул за рулем. Досудебное расследование по данному факту продолжается.
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