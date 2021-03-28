Предварительный прогноз по наступлению паводка составили костанайские синоптики

Снежный покров выше нормы, запасы воды в снеге — тоже превышают показатели. Однако, из-за стабильно низких температур в ночное время и небольших плюсовых днём, прогноз по паводковой ситуации пока оптимистичный, передает alau.kz

Предварительный прогноз по наступлению паводка составили в Казгидромете. В него входят не только данные по температурному режиму, но характеристики снежного покрова. В этом году, по словам Ларисы Кузьминой, снег залежался. В 2020, к двадцать пятому марта территория области уже была на 50% свободной от снега. В этом же году он до сих пор лежит даже на юге области.

«Снежный покров у нас в среднем по области высота снега составляет 25 см, при норме 20 см, то есть пока что мы еще превышаем среднемноголетние значения ,ну и конечно гораздо выше чем в прошлом году .Как я сказала в прошлом году снег у нас в этом время активно таял», — говорит директор КФ РГП «Казгидомет» Лаирса Кузьмина.

Выше нормы и количества воды в снеге — 86 миллиметров, при норме — 62. Однако, активного тепла нет, а ночные температуры низкие. Благодаря этому и сохраняется стабильная обстановка. В ближайшее время температурный режим не изменится. Небольшой плюс днем и от минус пяти на юге, до минус 15-17 на севере в ночное время. В грядущие выходные и понедельник область будет находится под влиянием арктического циклона, который также принесет небольшое понижение температуры и умеренные осадки в виде снега с дождем. По словам Ларисы Кузьминой, за февраль в области выпало в 2,5 раза больше месячной нормы осадков, за 2 декады марта набрали уже месячную норму.

«В бассейнах рек он лежит достаточно хороший. Пока не тает. Глубина промерзания почвы у нас составляет от 80 см до 150, то есть земля замерзшая. Сейчас даже если он подтаивает в дневные часы, то потом этот снег вымерзает и испаряется, часть его просачивается в нижние слои, но в землю он пока не впитывается, пока не идет», — рассказывает Лариса Кузьмина.

Составлен и предварительный гидрологический прогноз. Согласно которому, пока ситуация стабильная.

«Поступление воды в водохранилище по нашим основным притокам к Верхнетобольскому и Каратамарскому водохранилищу ниже среднего, пока ждем так. Но ,посмотрим, зависеть будет как затянется наша весна, то есть если также будет постепенное таяние снега, постепенное нарастание тепла, то поступление будет совсем слабое», — уточнила директор костанайского филиала «Казгдиромета».

Как рассказали в Казгидромете, увеличение температурного режима произойдет в первой декаде апреля — с 5 по 8 . Прогноз сделан с учетом среднемноголетных данных. Но, возможно будут и незначительные отклонения от этих дат и паводок начнется чуть позже обычного.

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