Предварительный прогноз по паводкам от синоптиков

Предлагаем вашему вниманию справку-консультацию о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана по состоянию на 01февраля 2022 года.

Объемы накопленных влагозапасов в снежном покрове на севере и центре республики дают основание быть готовым к половодью и отсутствие снежного покрова на юге и юго-западе к маловодью. Однако, зима продолжается и соответственно продолжается период снегонакопления (по данным многолетних наблюдений в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков).

По территории Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей в снежном покрове наблюдается ледяная корка над поверхностью слоя почвы, которая при резком повышении температурного фона и сильных дождей, может привести к возникновению тало-дождевых паводков.

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Карагандинской области ниже среднемноголетних значений на 33-51%; в Акмолинской области выше среднемноголетних значений на 25%; в Северо-Казахстанской и Атырауской областях в пределах среднемноголетнего значения; в Костанайской области в бассейнах рек Тобол, Аят и Тогузак ниже среднемноголетних значений на 30-44%.

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