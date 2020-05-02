Прекращены полномочия Дариги Назарбаевой

https://ru.sputniknews.kz/
COVID-2019 в Казахстане
3800 - зарегистрированно
965 - выздоровевших
25 - летальных случаев
50 - в Костанайской области
Прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой, сообщается на сайте Акорды.
«Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.