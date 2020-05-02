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Прекращены полномочия Дариги Назарбаевой

https://ru.sputniknews.kz/

COVID-2019 в Казахстане

3800 - зарегистрированно

965 - выздоровевших

25 - летальных случаев

50 - в Костанайской области

Прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой, сообщается на сайте Акорды.

«Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — говорится в сообщении пресс-службы Президента.

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