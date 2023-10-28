Прекратить инвестиционное сотрудничество с АрселорМиттал Темиртау поручил правительству Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области, сообщает Акорда.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава государства поручил Правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМитталТемиртау».

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