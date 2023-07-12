Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о повышении тарифов на комуслуги

Алихан Смаилов сообщил, что рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30%.

«Это весьма умеренное повышение, без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ. В вопросе тарифов мы должны придерживаться золотой середины. Надо учесть потребности для развития отрасли, но и возможности населения… Рост тарифов необходим. А при внедрении принципа «тариф в обмен на инвестиции» мы будем уверены, что прибыль за счет повышения тарифа пойдет не в чей-то карман, а на реальную модернизацию производств. Новая политика будет основываться на принципах прозрачности, подотчетности и публичности всего процесса тарифообразования», – заявил глава Кабмина.

Для этого, по его словам, были приняты соответствующие законодательные поправки, нормативные правовые акты.

«Ранее мы не могли корректировать инвестиционные программы и тарифы субъектов естественных монополий. Теперь это возможно. При этом рост тарифов не отразится на доходах малообеспеченных семей. Этот вопрос проработан. За счет средств местных бюджетов малообеспеченным семьям на оплату коммунальных услуг предоставляется жилищная помощь. Она выплачивается, если уровень расходов на коммунальные услуги превышает 10% от среднего ежемесячного совокупного дохода семьи», – заверил премьер.

В завершение он заявил, что ни один регион не должен допустить срыв отопительного сезона, а также крупных аварий. Особенно это актуально, по словам Алихана Смаилова, для северных областей, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода.