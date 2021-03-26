Премьер-министр дал старт производству автомобилей KIA в Костанае

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Костанайскую область проинспектировал ход реализации инвестиционных проектов в отрасли автомобилестроения и производства сельскохозяйственной техники.

Глава Правительства совместно с президентом ООО «KIA Motors Россия и СНГ» Ким Джин Ха принял участие в церемонии открытия производственной линии KIA на заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром». В рамках проекта запланировано производство 20 тыс. автомобилей KIA в год. Уровень локализации продукции будет повышен до 50% путем применения технологий мелкоузлового производства, включая операции по сварке и окраске кузовов.

«Автомобилестроение является одним из стратегически важных направлений индустриального развития Казахстана, которое ежегодно демонстрирует положительную динамику», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр ознакомился с ходом строительства завода по производству чугунного литья «KamLitKZ». Первый этап строительства планируется завершить в октябре 2021 г., второй и третий этапы – в 2023 г. Стоимость проекта составляет 80 млрд тг. Будет создано 300 новых рабочих мест. По достижению проектной мощности, на производстве будут выпускаться картеры мостов, блоки цилиндров и головки блока цилиндров двигателя для грузовиков нового поколения К5 общим объемом более 40 тыс. тонн чугунного литья в год. Реализация проекта введет Казахстан в глобальную технологическую цепочку поставщиков ПАО «КАМАЗ» — 95% продукции будет экспортироваться. Глава Правительства посетил локализационный центр АО «АгромашХолдинг», который призван значительно повысить уровень казахстанского содержания в производимой на территории РК сельскохозяйственной техники.

На площади 36 тысяч квадратных метров установлены автоматизированные линии для лазерной резки, гибки, окраски и сварки металла, производства пластиковых изделий, деталей интерьера, термошумоизоляции, конвейерной сборки и др. Оборудование было приобретено через финансовые инструменты АО «Фонд развития промышленности». В ближайшее время в локализационном центре будет производиться более 1200 наименований компонентов для сельхозтехники, а также автомобильной промышленности брендов «Кировец», «Essil», «Lovol», «Pottinger», «Deutz-Fahr», «JAC», «Chevrolet» и др. Премьер-Министр обсудил перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере автомобилестроения с руководством компаний «КАМАЗ», «Татнефть», «АвтоВАЗ» и «KIA Motors».

Вопросы наращивания локализации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане рассмотрены на встречах с руководством АО «Петербургский тракторный завод», белорусского ОАО «Гомсельмаш» и итальянской «SDF Group».

По итогам переговоров в присутствии А. Мамина подписаны 9 документов по реализации совместных проектов в автомобилестроении, в т.ч. соглашения о промышленной сборке, инвестиционные соглашения и специальные инвестконтракты. В рамках рабочей поездки Премьер-Министр ознакомился с реализуемыми в регионе проектами в сфере АПК, сельхозмашиностроения, а также развитием жилищной инфраструктуры по госпрограмме «Нұрлы жер».

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