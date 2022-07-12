Премьер-министр Казахстана ответил на предложение о снижении пенсионного возраста

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ответил на предложение о снижении пенсионного возраста, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Ранее к главе правительства обратились депутаты. Они просили снизить время выхода на заслуженный отдых для женщин до 58 лет. Премьер не согласился, объяснив, что это приведет к уменьшению объема вкладов. К тому же процесс повышения пенсионного возраста из-за роста продолжительности жизни наблюдается во многих странах, включая соседние Азербайджан, Армению, Россию и Беларусь.

Ранее представители движения женщин Казахстана также выступили за снижение пенсионного возраста на встрече с заместителем премьер-министра Ералы Тугжановым. Активистки заявили, что необходимо законодательно закрепить досрочный выход женщин на заслуженный отдых в 58,5 лет, если работать невозможно, к примеру, по состоянию здоровья.

Представители движения заявили, что планируют обратиться в Конституционный суд, чтобы признать повышение пенсионного возраста женщин в Казахстане неправомерным.

«С 96-го года женщинам подняли на восемь лет, а мужчинам — на три года, мы считаем, что это дискриминация по полу. То есть нарушение статьи 14, которая гарантирует, что в отношении граждан не будет допущена никакая дискриминация ни по социальному положению, ни по возрасту, ни по полу. А вторая статья, она как раз регламентирует то, что ни в коем случае нельзя нарушать права, гарантированные статьей 14», — заявила общественница Ольга Смирнова.

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